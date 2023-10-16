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Политолог назвал причину запуска процедуры импичмента президента Грузии

Политолог Арешев: для импичмента президента Грузии нашлись формальные причины

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РИА Новости

Эксперт Фонда стратегической культуры, политический обозреватель Андрей Арешев заявил, что для импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили нашлись формальные причины. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, решение Конституционного суда Грузии о запуске процедуры импичмента завязано на противостоянии правящей партии «Грузинская мечта» и Зурабишвили. Она высказывает разные «экстравагантные идеи», не способствующие нормальной внешнеполитической деятельности страны, добавил политолог.

До этого председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отныне формально исполняет свои обязанности после того, как Конституционный суд признал нарушение ею основного закона.

Кобахидзе подчеркнул, что данное решение будет иметь долгосрочный превентивный эффект для исправного функционирования системы управления.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что на этой неделе орган проголосует по вопросу импичмента президента страны Саломе Зурабишвили.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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