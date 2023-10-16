В США предложили Зеленскому бежать из Украины

Американский журналист Гарланд Никсон предложил главе Украины Владимиру Зеленскому как можно скорее покинуть страну, так как вскоре его могут ожидать большие проблемы. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Зеленский знает, что время пришло. Ему нужно убираться из Украины. Это мой совет Владимиру Зеленскому: уходи!» — заявил Никсон.

По мнению журналиста, главе Украины придется иметь дело с серьезными неприятностями, потому что его обвинят во всех провалах.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему необходимо задуматься о своей безопасности.

По его словам, «украинцы скоро поймут, что они допустили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Соединенным Штатам».

Ранее на Западе выразили мнение, что Зеленский испугался, что США переключатся на помощь Израилю.

Ранее в Израиле посоветовали Зеленскому не приезжать.