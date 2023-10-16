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В США предложили Зеленскому бежать из Украины

Американский журналист Никсон призвал президента Зеленского бежать из Украины

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Blair Gable/Reuters

Американский журналист Гарланд Никсон предложил главе Украины Владимиру Зеленскому как можно скорее покинуть страну, так как вскоре его могут ожидать большие проблемы. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Зеленский знает, что время пришло. Ему нужно убираться из Украины. Это мой совет Владимиру Зеленскому: уходи!» — заявил Никсон.

По мнению журналиста, главе Украины придется иметь дело с серьезными неприятностями, потому что его обвинят во всех провалах.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему необходимо задуматься о своей безопасности.

По его словам, «украинцы скоро поймут, что они допустили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Соединенным Штатам».

Ранее на Западе выразили мнение, что Зеленский испугался, что США переключатся на помощь Израилю.

Ранее в Израиле посоветовали Зеленскому не приезжать.

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