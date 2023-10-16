В Израиле посоветовали Зеленскому не приезжать

В Израиле сообщили, что в связи с конфликтом с Палестиной визит президента Украины Владимира Зеленского будет несвоевременным. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

«Израильская сторона заявила Зеленскому, желавшему посетить Израиль, что сейчас не время для его визита», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что участие президента Украины Зеленского в Контактной группе по обороне Украины во время встречи более 50 руководителей министерств обороны стран-членов НАТО в Брюсселе показало его страх перед будущим.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.