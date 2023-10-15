В США ждут от Байдена мер для немедленного освобождения заложников из Газы

Родственники американцев, попавших в заложники в результате нападения ХАМАС на Израиль, обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой о помощи, передает CNN. По информации телеканала, семьи требуют принять меры для немедленного освобождения их близких из Газы.

«Мы настоятельно призываем президента Байдена использовать все средства и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении, для обеспечения того, чтобы пострадавшие получили срочную медицинскую помощь, пока не стало слишком поздно, и принять меры для немедленного освобождения всех заложников», — говорится в сообщении.

Как отмечает CNN, группа из 12 семей, называет себя родственниками американо-израильских заложников в Газе. Телеканал подчеркивает, что в своем обращении они настаивали на то, что США обязаны сделать все возможное для освобождения собственных граждан.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в США потребовали аннулировать визы тем, кто поддерживает ХАМАС.