Нетаньяху проводит оперативное совещание по вопросам безопасности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского премьера.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие министр обороны Йоав Галлант, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и министр Бенни Ганц.

Также в нем приняли участие начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что готовится расширить наступление в секторе Газа, включив в него наземную операцию. В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что военнослужащие развернуты по всей стране и уровень войск готов к следующему этапу борьбы с ХАМАС «с упором на значительную наземную операцию».

До этого ЦАХАЛ заявил о нанесении широкомасштабных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС рассказали о действиях жителей Газы.