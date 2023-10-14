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Нетаньяху проводит оперативное совещание по вопросам безопасности

Нетаньяху проводит оперативное совещание по безопасности с военным руководством

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского премьера.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие министр обороны Йоав Галлант, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и министр Бенни Ганц.
Также в нем приняли участие начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что готовится расширить наступление в секторе Газа, включив в него наземную операцию. В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что военнослужащие развернуты по всей стране и уровень войск готов к следующему этапу борьбы с ХАМАС «с упором на значительную наземную операцию».

До этого ЦАХАЛ заявил о нанесении широкомасштабных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС рассказали о действиях жителей Газы.

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