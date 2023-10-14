Палестина окажет России помощь при эвакуации граждан из сектора Газа

Правительство Палестины окажет помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. Уже оттуда люди смогут улететь на родину, передает ТАСС со ссылкой на палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Нофаля.

Дипломат отметил, что совсем недавно обговорил соответствующие действия с представителями РФ. В частности, в обсуждении приняли участие сотрудники Министерства иностранных дел страны.

«Они будут для россиян делать все возможное, а мы помогаем. Я говорил с нашим посольством в Египте, вопрос прорабатывается», — уточнил посол.

Нофаль добавил, что палестинские власти помогают России с вывозом граждан из зоны конфликта. По его словам, правительство принимает меры для эвакуации «хотя бы тех, кто хочет» покинуть сектор Газа и отправиться в Египет.

Как сказал глава дипломатической миссии, в настоящее время направить самолеты непосредственно в сектор Газа нельзя. Возвращение людей в Москву по воздуху возможно только с египетской и израильской территорий, уточнил он.

13 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль потребовал эвакуировать 1,1 млн палестинцев из северных районов сектора Газа в преддверии проведения наземной операции. По данным международной организации, власти страны указали на необходимость завершить вывод людей в течение 24 часов.

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал чрезвычайно опасным подобный приказ израильского правительства. Он уточнил, что в некоторых случаях эвакуировать такое количество мирных граждан просто невозможно.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказался о бездействии международной организации по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.