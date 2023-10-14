Соединенные Штаты со временем прекратят помогать Киеву в связи с регулярным экономическим и репутационным ущербом Вашингтону со стороны Украины. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал вернувшийся в Россию из американской тюрьмы предприниматель и член партии ЛДПР Виктор Бут.

«Украина давно уже стала большим неудобным чемоданом без ручки», — высказался он.

По словам Бута, «нести такой чемодан тяжело, а бросить жалко», однако сделать это все-таки придется.

Он также отметил, что американские политики стали регулярно попадать в скандалы, связанные с Украиной, в том числе коррупционные.

До этого украинское министерство финансов сообщало, что республика получила только половину из обещанной международной финансовой помощи. Согласно информации ведомства, за последние два года бюджет Украины получил $65 млрд финансовой помощи, данная сумма в два раза меньше обещанной странами Запада.

Ранее в США рассказали о возможной поддержке Украины и Израиля.