Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бут сравнил Украину с «неудобным чемоданом без ручки» для США

Бут: Украина стала для США «чемоданом без ручки»

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Соединенные Штаты со временем прекратят помогать Киеву в связи с регулярным экономическим и репутационным ущербом Вашингтону со стороны Украины. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал вернувшийся в Россию из американской тюрьмы предприниматель и член партии ЛДПР Виктор Бут.

«Украина давно уже стала большим неудобным чемоданом без ручки», — высказался он.

По словам Бута, «нести такой чемодан тяжело, а бросить жалко», однако сделать это все-таки придется.

Он также отметил, что американские политики стали регулярно попадать в скандалы, связанные с Украиной, в том числе коррупционные.

До этого украинское министерство финансов сообщало, что республика получила только половину из обещанной международной финансовой помощи. Согласно информации ведомства, за последние два года бюджет Украины получил $65 млрд финансовой помощи, данная сумма в два раза меньше обещанной странами Запада.

Ранее в США рассказали о возможной поддержке Украины и Израиля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий