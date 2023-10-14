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Минздрав РФ разработал порядок выдачи решений об операциях при аномалиях формирования пола

Минздрав РФ рассказал, как будут выдавать решения об операциях по смене пола

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Depositphotos

Минздрав разработал порядок выдачи решений об операциях при аномалиях формирования пола, сообщает ТАСС.

По информации агентства, проект постановления определяет порядок выдачи решений врачебных комиссий о допустимости операций при аномалиях формирования пола у детей.

В министерстве уточнили, что речь идет о допустимости «медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей».

До этого Московская областная дума внесла изменения в закон «О патронате», согласно которым теперь жители Подмосковья, сменившие пол, не смогут быть патронатными воспитателями.

В Мособлдуме напомнили, что патронатное воспитание — одна из форм устройства ребенка-сироты в семью. Патронатный воспитатель закрепляется за ребенком-сиротой и оказывает ему поддержку в адаптации в обществе.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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