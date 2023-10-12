Глава ГУР Буданов назвал самого опасного человека для Украины

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал руководитель Федеральной службы безопасности РФ генерала Сергея Беседу «самым опасным человеком для Украины». Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Это генерал Беседа, руководитель пятой службы ФСБ России. Очень проблемный человек для Украины», — сказал Буданов.

По его словам, Беседа занимается активными операциями на Украине.

Ранее Буданов заявил, что войскам страны требуется намного больше систем противовоздушной обороны для защиты, чем есть сейчас. Глава ГУР также признал, что Вооруженные силы Украины в своих планах ведения боевых действий не отстают, но «выбились из графика».

12 октября стало известно, что Международный фонд поддержки Украины (IFU) до конца текущего года предоставит Киеву новые комплексы ПВО. Кроме того, фонд под председательством Великобритании объявил о выделении республике нового пакета военной поддержки на сумму более чем в £100 млн (примерно $123 млн).

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.