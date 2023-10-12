Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Слуцкий заявил, что Зеленский «в агонии» и готов на все

Слуцкий: Зеленский готов пойти на все, чтобы не отойти на второй план для Запада

close
100%
Blair Gable/Reuters

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава Украины Владимир Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы не отойти на второй план для Запада, передает РИА Новости.

«Зеленский в агонии, он готов пойти на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих западных хозяев из-за ближневосточных событий и лишиться их спонсорства», — сказал он.

Парламентарий также указал, что сохраняются угрозы террористической активности со стороны Украины при поддержке ее западных покровителей. По его словам, об этом в полной мере свидетельствует внезапный и необъявленный визит Зеленского в штаб-квартиру НАТО, который произошел 11 октября.

Ранее Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание Запада к конфликту на Украине может уменьшиться.

До этого Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.

Ранее Слуцкий заявил, что Зеленский признал ответственность за государственный терроризм.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий