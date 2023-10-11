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В Ираке предупредили о последствиях вторжения Израиля в Газу

Премьер Ирака ас-Судани: операция в секторе Газа ведет к безумию в регионе

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Imago/M. Popow/Global Look Press

Возможное вторжение Израиля в сектор Газа с наземной операцией приведет к серьезным последствиям, считает премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, передает ТАСС. По его словам, граждане арабских стран крайне негативно воспринимают атаки на палестинцев.

«Продолжение бомбардировок Газы <...> и намеки на совершение наземной операции — все это ведет к безумию в регионе. Исламская и арабская улица разгорячена, видя все эти преступления. И игнорирование, неучет мнения простых людей несет очень большую угрозу для всего мира», — отметил ас-Судани во время пленарного заседания Российской энергетической недели.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее Израилю предсказали войну на пять фронтов.

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