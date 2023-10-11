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Политолог раскрыл выгоду США от объединения военной помощи Украине и Израилю

Политолог Дробницкий: США выгоднее объединить помощь Израилю и Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Объединение военной помощи Израилю и Украине для США выгоднее, считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Такой шаг избавит власти страны от лишних отчетов и вопросов, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Сегодня власти США вынуждены «действовать на два фронта», не забывая при этом о поддержке Тайваня, напомнил эксперт. Для них в этой ситуации желательнее распределение ресурсов по задачам без дополнительных политических трудностей, пояснил он.

«Если будут принимать отдельные билли по Украине и по Израилю, то возникнет множество вопросов», — добавил Дробницкий.

При таком сценарии администрации США придется объяснять, почему поставки оружия отличаются друг от друга, с чем это связано.

При этом политолог согласился с тем, что принятие решения об объединении помощи будет непростым в условиях оппозиции демократов и республиканцев. По его мнению, после этого нужно будет уговорить конгресс, который в итоге «упрется в бюджетный процесс».

Напомним, о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность объединения помощи Израилю и Украине, стало известно накануне. Отмечается, что такой шаг позволит обеспечить финансирование Украины, несмотря на возражения некоторых республиканцев.

При этом сенатор США Диас-Баларт скептически оценил эту идею, подчеркнув, что помощь Израилю сейчас актуальнее, чем Украине.

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