Бывший сенатор Гаити признал вину в заговоре с целью убийства президента страны

По информации газеты Miami Herald, бывший сенатор Гаити Джон Джоэль Джозеф признал свою вину по трем обвинениям в убийстве президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года в федеральном суде Майами, штат Флорида. Он признался, что участвовал в заговоре с целью убийства президента своей страны и встречался с соучастниками в своем доме около Порт-о-Пренса накануне совершения преступления.

Также он признал, что помогал приобрести транспортные средства и огнестрельное оружие. Согласно изданию, бывший политик Гаити надеялся занять должность премьер-министра после смерти Моиза. Приговор будет вынесен 19 декабря текущего года, сообщает Reuters.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля 2021 года во время нападения на его резиденцию. По данным полиции, перед смертью его пытали. Супруга президента сумела выжить и была госпитализирована в Майами.

По делу об убийстве президента прокуратура Гаити предъявила обвинение премьер-министру страны Ариэлю Анри. По данным следствия, есть достаточно компрометирующих данных, чтобы привлечь Анри к уголовной ответственности.

Ранее президента Нигера Базума и его жену задержала собственная охрана.