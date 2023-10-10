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Байден заявил, что США готовы направить на Ближний Восток дополнительные силы

Байден: США готовы направить на Ближний Восток дополнительные силы

Президент США Джо Байден заявил, что США готовы направить в ближневосточный регион Средиземного моря дополнительные силы в случае необходимости. Об этом он сообщил на брифинге, передает CNN.

«Мы готовы направить туда дополнительные силы, если потребуется», — сказал он.

Ранее Байден добровольно дал показания в рамках расследования по делу о хранении в своем аналитическом центре и доме секретных документов, относящихся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента.

Байден дал показания в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Хером. В материале отмечается, что опрос проводился на добровольной основе в течение двух дней и завершился в понедельник.

В конце сентября демократ Джейми Раскин заявлял, что у республиканцев нет оснований для импичмента Байдена. По его словам, комитет палаты представителей США получил 12 тыс. страниц банковских данных, которые напечатаны на обеих сторонах, ни одна из них не показывает переводы средств на счета Байдена.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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