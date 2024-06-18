Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол Вьетнама поделился ожиданиями от визита Путина в страну

Посол Вьетнама Данг Минь Кхой: визит Путина укрепит связи Москвы и Ханоя

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил, что визит Владимира Путина в республику станет важной вехой и укрепит сотрудничество Москвы и Ханоя в основных областях взаимодействия. Его слова приводит Вьетнамское информационное агентство.

Посол заявил, что визит Путина станет возможностью для лидеров государств «обсудить и предложить конкретные меры по развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая содействие реализации крупных совместных проектов, особенно в таких областях, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство».

Как подчеркнул Данг Минь Кхой, стороны определят долгосрочные цели и конкретные планы по обеспечению развития двусторонних отношений. Кроме того, визит российского лидера во Вьетнам придаст импульс культурному обмену и гуманитарной дипломатии, указал посол.

До этого сообщалось, что высшие должностные лица Вьетнама отложили встречу со специальным посланником по осуществлению санкций ЕС Дэвидом О'Салливаном из-за визита президента РФ Владимира Путина в страну, в Ханое считают, что посещение российским лидером Вьетнама может быть «испорчено» более ранним визитом представителя ЕС.

Ранее в Японии назвали нового союзника России в Азии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами