Посол Вьетнама поделился ожиданиями от визита Путина в страну

Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил, что визит Владимира Путина в республику станет важной вехой и укрепит сотрудничество Москвы и Ханоя в основных областях взаимодействия. Его слова приводит Вьетнамское информационное агентство.

Посол заявил, что визит Путина станет возможностью для лидеров государств «обсудить и предложить конкретные меры по развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая содействие реализации крупных совместных проектов, особенно в таких областях, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство».

Как подчеркнул Данг Минь Кхой, стороны определят долгосрочные цели и конкретные планы по обеспечению развития двусторонних отношений. Кроме того, визит российского лидера во Вьетнам придаст импульс культурному обмену и гуманитарной дипломатии, указал посол.

До этого сообщалось, что высшие должностные лица Вьетнама отложили встречу со специальным посланником по осуществлению санкций ЕС Дэвидом О'Салливаном из-за визита президента РФ Владимира Путина в страну, в Ханое считают, что посещение российским лидером Вьетнама может быть «испорчено» более ранним визитом представителя ЕС.

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