Названа доля нацвалют в расчетах России с Казахстаном

Более 85% расчетов между Казахстаном и Россией проходит в национальных валютах, заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин. Его слова приводит ТАСС.

По словам Жумангарина, по этой причине ситуация с санкциями США в отношении Московской биржи не отразилась на торговом балансе Казахстана с Россией.

На прошлой неделе американский Минфин ввел санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра, выступающего посредником в сделках с валютой на бирже.

С 13 июня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро.

До этого «Газета.Ru» выяснила, стоит ли сейчас покупать и продавать валюту и как рестрикции отразятся на курсе рубля. Подробнее — в нашем материале.

Ранее в Казахстане заявили, что вынуждены соблюдать санкции США и Евросоюза против России.