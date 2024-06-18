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Из виллы Ротару предложили сделать санаторий для бойцов СВО

Shot: из виллы Ротару в Крыму предлагают сделать госпиталь для участников СВО

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Активисты движения «Ветераны России» предложили сделать из виллы Софии Ротару в Крыму госпиталь и санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что активисты направили обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой, чтобы ведомство изъяло недвижимость знаменитости по суду. В «Ветеранах России» предположили, что Ротару приобрела здание с нарушением закона. Они заявили, что певица также регулярно направляет деньги на помощь ВСУ.

6 февраля сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать бутик-отель «Вилла София» певицы Софии Ротару. Цеков считает, что стоит сделать Дворец бракосочетания из недвижимости Ротару.

Причиной этому, по словам сенатора, стала «антироссийская позиция» певицы. Вилла находится в центре Ялты. По словам бывшего концертного директора Ротару Сергея Лаврова, там нет отдельного въезда, территории, бассейна и личного пляжа.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко в разговоре с «Абзацем» отказался комментировать новость о конфискации имущества матери.

Ранее в Латвии отменили спектакль уехавшего из России режиссера.

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