Стал известен срок введения новых санкций против России

Страны Европейского союза (ЕС) планируют к началу саммита организации 27 июня согласовать очередной пакет санкций против России. Об этом пишет EUobserver.

Как следует из текста, лидеры ЕС хотят договориться о рестрикциях до того, как 1 июля Венгрия возьмет на себя председательство в ЕС. В новый пакет санкций могут войти ограничения на транспортировку газа из России, отмечается в материале. Кроме того, расширится список физических лиц, на которых будут наложены ограничения.

Также страны ЕС планируют ввести жесткие ограничения на деятельность европейских дочерних предприятий, которые ведут бизнес с Россией. В то же время, пишет EUobserver, этот пункт не поддерживает ФРГ, чьи предприятия продолжают инвестировать в Россию.

В феврале Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России. В новый пакет вошли 194 физических и юридических лица. Также в список вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

Ранее ЕС продлил санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией.