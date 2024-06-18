Россиянке пришлось повторно лечь под нож из-за иглы, забытой хирургом во время операции

Жительница Красноярска добилась компенсации за забытую врачами иглу в ее животе, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В августе прошлого года 25-летняя девушка попала с перитонитом в Красноярскую клиническую больницу №7, там ее прооперировали и выписали через несколько дней. В ноябре она вновь почувствовала боль в животе и вызвала скорую помощь. Девушку госпитализировали и на рентгене обнаружили в ее организме инородное тело.

«Для его извлечения пациентке выполнена операция, в результате которой из брюшной полости удалена хирургическая игла. Согласно заключению эксперта, оставление иглы в брюшной полости повлекло причинение вреда здоровью легкой степени тяжести», — говорится в сообщении прокуратуры.

Тем не менее из-за повторной операции пациентка оставалась нетрудоспособной в течение длительного периода, а также испытывала по этому поводу физические и нравственные страдания. В итоге она обратилась к прокурору, тот подал иск, и суд взыскал в пользу пострадавшей 100 тыс. рублей.

Ранее тюменка оказалась на операционном столе из-за лечения, назначенного ей фельдшером.