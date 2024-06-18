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Марочко узнал о подготовке Украиной материалов о дискредитации ВС РФ

Марочко: Киев направил в Харьков СМИ для подготовки видео о дискредитации ВС РФ

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Сергей Аверин/РИА Новости

Группа журналистов, в том числе иностранных, прибыла в Харьков и пригород для подготовки материалов, дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, материалы представителям СМИ согласовывают сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Марочко утверждает, что одна из задач этих журналистов — выдавать удары Вооруженных сил Украины по учебным заведениям, базам отдыха и другим местам гражданской инфраструктуры, которая используется украинскими бойцами как пункты временной дислокации, в качестве целенаправленных обстрелов мирного населения, в том числе детей.

Эксперт добавил, что этим репортерам предстоит освещать так называемые обстрелы гражданской инфраструктуры как «геноцид» мирного населения Украины и нарушение всех норм международных конвенций со стороны военнослужащих России.

Ранее телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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