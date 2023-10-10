Политолог оценил перспективу перемирия Израиля с ХАМАС

В ближайшее время проведение мирных переговоров Израиля и ХАМАС невозможно, убежден политолог Федор Лукьянов. Тель-Авив должен принимать жесткие меры после внезапного нападения, возможной целью которого был передел Ближнего Востока, пояснил он газете «Взгляд».

Сделанные представителями ХАМАС заявления о готовности к переговорам Лукьянов назвал «реверансом в адрес мировой общественности».

«В настоящий момент Тель-Авив попросту не может пойти на переговоры с ХАМАС, — подчеркнул он. — Еврейское общество было потрясено жестокостью и кровавостью прошедших событий. Остановиться в подобной ситуации для Израиля непозволительно».

По мнению политолога, Израиль будет стремиться к абсолютной победе любой ценой.

Напомним, член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук ранее объявил, что движение выполнило цели своей операции в Израиле и теперь открыто к любым обсуждениям и политическому диалогу.

Позднее глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что ХАМАС не будет вести переговоры о заложниках до окончания боевых действий.