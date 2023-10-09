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В МИД РФ напомнили о рисках распространения поставляемого Киеву оружия НАТО

Захарова: РФ полтора года предупреждала о попадании оружия США на черный рынок

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о существующих рисках поставок Киеву оружия из стран НАТО, которое впоследствии расходится на черных рынках различных стран мира. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на «черные рынки» — напомнила Захарова.

Она отметила, что причина этого — коррупция на Украине и «коррупционная смычка Вашингтона и Киева».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления норвежских властей о том, что поддержка Киева сопоставима с борьбой против нацистской Германии, лживы и пропитаны ненавистью к России. Так дипломат прокомментировала слова министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт, сравнившей поддержку Киева Западом в противостоянии с РФ с борьбой против нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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