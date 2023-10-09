В Кремле заявили, что налогоплательщикам на Западе интересно, куда уходят их деньги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что в Кремле видят эмоциональную усталость у западных налогоплательщиков и вполне оправданные от них вопросы о том, на что тратятся деньги.

«Эмоциональная усталость и оправданные вопросы, на что тратятся деньги иностранных налогоплательщиков, все больше и больше встают на повестку дня», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, в свете последних событий в Израиле на Западе «возникают новые потребности для того, куда направлять денежные средства», поэтому в Киеве звучат «ревнивые заявления» по поводу выделения помощи Израилю, а не Украине.

Песков подчеркнул, что процесс накачивания Украины оружием «и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точек зрения так или иначе войдет в тенденцию на снижение», так как «технические возможности имеют свой предел», а «деньги имеют свойство заканчиваться».

4 октября президент США Джо Байден, беседуя с журналистами в Белом доме, признал, что встревожен потенциальным отказом конгресса США от дальнейшего предоставления крупной финансовой помощи Украине.

До этого он утвердил временный бюджет США, в котором не значилась помощь Украине. Тем не менее американский лидер подчеркнул, что поддержка Украины не закончится.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.