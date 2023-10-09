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В Кремле объяснили, почему нет информации о пострадавших в Израиле россиянах

Песков: дипломаты не располагают информацией о пострадавших в Израиле россиянах

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, почему до сих пор официально не сообщалось о пострадавших или пропавших в Израиле россиянах во время атаки ХАМАС.

«Весьма энергичные усилия предпринимает наше посольство на месте, дипломаты работают круглые сутки», — заявил он.

Песков отметил, что пока какой-либо информацией о пострадавших в Израиле россиянах дипломаты не располагают.

«Сейчас очень важно понять, что происходит с этими гражданами, есть ли пострадавшие, которые нуждаются в помощи... Предпринимаются энергичные действия», — рассказал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», в ходе которой вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. В свою очередь Израиль начал против ХАМАС операцию «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что все населенные пункты у границы с сектором Газа находятся под контролем военных.

Ранее Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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Война в Израиле
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