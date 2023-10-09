Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили о последствиях войны в Израиле для Украины

Депутат Швыткин: США теперь будут помогать Израилю вместо Украины

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке власти США сосредоточатся на помощи Израилю. Поддержку Украины они передадут Европе, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. На решение задач России в рамках спецоперации война в Израиле никак не скажется, заявил он в беседе с НСН.

«Конечно, Байден перед выборами будет пытаться показать возможность оказания помощи Украине вне зависимости от событий на Ближнем Востоке. Но ему это не удастся в полной мере. Поставок в прежнем объеме не будет, а США будут пытаться переложить груз финансирования ВСУ на Европу. Америка не сможет воевать на два фронта, это очевидно», – убежден депутат.

Сейчас обсуждается возможность передачи Израилю истребителей, ракет, добавил Швыткин.

Россия, по его мнению, не будет занимать ни одну из сторон конфликта, однако готова выступать как посредник и уже призывает к проведению переговоров. «Мы призываем к переговорному процессу. Наша задача – не допустить эскалации», – заключил Швыткин.

Напомним, Иерусалим уже запросил дополнительную военную помощь у США, Вашингтон планирует перебросить в регион истребители. Ежегодно США выделяет $3,8 млрд на помощь Израилю. Подробнее о ходе боевых действий и последствиях – в материале «Газеты.Ru».

7 октября силы движения ХАМАС заявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и ударили по Израилю несколькими тысячами ракет. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. На территории государства введено чрезвычайное положение. Израиль начал операцию «Железные мечи» и начал эвакуацию жителей населенных пунктов у границы с сектором Газа.

До конца дня Израиль надеется взять под контроль районы у сектора Газа – об этом сообщил представитель Армии обороны страны Ричард Хехт.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий