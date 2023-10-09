В Госдуме заявили о последствиях войны в Израиле для Украины

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке власти США сосредоточатся на помощи Израилю. Поддержку Украины они передадут Европе, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. На решение задач России в рамках спецоперации война в Израиле никак не скажется, заявил он в беседе с НСН.

«Конечно, Байден перед выборами будет пытаться показать возможность оказания помощи Украине вне зависимости от событий на Ближнем Востоке. Но ему это не удастся в полной мере. Поставок в прежнем объеме не будет, а США будут пытаться переложить груз финансирования ВСУ на Европу. Америка не сможет воевать на два фронта, это очевидно», – убежден депутат.

Сейчас обсуждается возможность передачи Израилю истребителей, ракет, добавил Швыткин.

Россия, по его мнению, не будет занимать ни одну из сторон конфликта, однако готова выступать как посредник и уже призывает к проведению переговоров. «Мы призываем к переговорному процессу. Наша задача – не допустить эскалации», – заключил Швыткин.

Напомним, Иерусалим уже запросил дополнительную военную помощь у США, Вашингтон планирует перебросить в регион истребители. Ежегодно США выделяет $3,8 млрд на помощь Израилю. Подробнее о ходе боевых действий и последствиях – в материале «Газеты.Ru».

7 октября силы движения ХАМАС заявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и ударили по Израилю несколькими тысячами ракет. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. На территории государства введено чрезвычайное положение. Израиль начал операцию «Железные мечи» и начал эвакуацию жителей населенных пунктов у границы с сектором Газа.

До конца дня Израиль надеется взять под контроль районы у сектора Газа – об этом сообщил представитель Армии обороны страны Ричард Хехт.