В Киеве дали прогноз по срокам вступления в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев может стать частью Североатлантического альянса, пока его 12-летняя дочь все еще будет получать образование. В интервью украинской редакции Forbes он отметил, что переход к переговорам о вступлении в Евросоюз ждет до конца 2023 года.

«Думаю, она [дочь] еще будет получать образование», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли его 12-летний ребенок еще учиться в школе или уже в университете при вступлении Украины в НАТО.

Он добавил, что касательно евроинтеграции, верит в способность Верховной рады принять все необходимые законопроекты для продвижения в процессе вступления в ЕС. Кулеба подчеркнул, что голосование по этим вопросам станет тестом на патриотизм для украинских депутатов.

«Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук ведет этот процесс через рифы украинского парламентаризма. Если не произойдет каких-то форс-мажоров и не будут выдвинуты какие-то новые требования или рекомендации или подрекомендации, думаю, что мы откроем переговоры [о вступлении в ЕС] до конца этого года», — заключил глава МИД Украины.

Ранее сообщалось, что Украина теряет поддержку США и Европы, пока Россия накапливает оружие.