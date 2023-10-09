Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США вынудили РФ предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ

Антонов: отказ США ратифицировать ДВЗЯИ вынуждает РФ сделать шаг к равновесию

close
100%
Wong Maye-E/AP

США до сих пор не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что вынуждает Россию предпринять шаги для восстановления равновесия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов журналистам, передает РИА Новости.

Как напомнил глава российской дипмиссии, Россия ратифицировала данный договор еще в 2000 году. США подписали его 24 сентября 1996, но так и не ратифицировали.

По его словам, РФ и «подавляющее большинство международного сообщества» более 20 лет ожидали, что США последуют примеру Москвы, «показав себя ответственной ядерной державой», но ожидания «оказались напрасными».

«Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», — сказал Антонов.

Ранее председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина заявила агентству, что сегодня Совет Госдумы собирается обсудить вопрос об отзыве ратификации.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что на ближайшем заседании совет Госдумы обсудит вопрос отмены договора о запрещении ядерных испытаний. Такая мера станет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор, но при этом подписали его.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий