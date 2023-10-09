США вынудили РФ предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ

США до сих пор не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что вынуждает Россию предпринять шаги для восстановления равновесия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов журналистам, передает РИА Новости.

Как напомнил глава российской дипмиссии, Россия ратифицировала данный договор еще в 2000 году. США подписали его 24 сентября 1996, но так и не ратифицировали.

По его словам, РФ и «подавляющее большинство международного сообщества» более 20 лет ожидали, что США последуют примеру Москвы, «показав себя ответственной ядерной державой», но ожидания «оказались напрасными».

«Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», — сказал Антонов.

Ранее председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина заявила агентству, что сегодня Совет Госдумы собирается обсудить вопрос об отзыве ратификации.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что на ближайшем заседании совет Госдумы обсудит вопрос отмены договора о запрещении ядерных испытаний. Такая мера станет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор, но при этом подписали его.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.