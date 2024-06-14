Путин заявил, что РФ должна проработать свою систему безопасности в Евразии

Россия должна проработать свою систему «равной и неделимой» безопасности в Евразии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел страны, передает ТАСС.

По его словам, мир столкнулся с крахом евроатлантической безопасности, сегодня ее нужно создавать фактически заново. Все это требует от России и ее партнеров, а также заинтересованных стран, проработки своих вариантов обеспечения безопасности в Евразии. После эти предложения должны быть обсуждены на международной арене.

Президент напомнил, что именно такое поручение было дано им в послании Федеральному собранию в феврале текущего года.

Речь идет о том, чтобы в недалеком будущем сформулировать на евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития, подчеркнул Путин.

14 июня Путин в МИД России проводит совещание по совершенствованию государственной миграционной политики. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума глава государства заявлял, что пока в России не выстроено осмысленной миграционной политики, но перед правительством поставлена такая задача. По его словам, этой темой нужно как можно скорее заняться системно, «нельзя делать вид, что этой проблемы нет». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.