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В офисе Зеленского рассказали о страхе украинцев перед предательством Западом

Ермак: украинцы боятся предательства Запада на саммите в Швейцарии

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Denis Balibouse/Reuters

Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что граждане Украины опасаются предательства со стороны Запада на предстоящем саммите в Швейцарии, которое приведет к новым Минским соглашениям. Его слова приводит ТАСС.

«Удивительно, что внутри страны сегодня мы видим некие попытки говорить о том, что находят некие документы, неизвестные отчеты и начинают давать им оценки, разгонять на абсолютно ровном месте «зраду», — заявил Ермак.

Он подчеркнул, что при Владимире Зеленском Украина не пойдет на подписание соглашений, подобных Минским. Глава офиса президента в очередной раз подчеркнул бескомпромиссность Киева в вопросах «независимости, суверенитета и территориальной целостности, справедливого мира».

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие.

На мероприятии собираются обсудить некоторые пункты из «формулы мира» Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее на Западе не исключили переговоров с Россией в обход Украины.

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