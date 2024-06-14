Украина передала России тела 32 погибших

Украина передала российской стороне тела 32 погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

По словам парламентария, Киев в ответ получил 254 тела.

До этого стороны провели обмен пленными по схеме «75 на 75». Освобожденных россиян самолетами военно-транспортной авиации доставили в Москву, где они начали проходить лечение и реабилитацию. Всем им также оказывается необходимая психологическая помощь.

Это был первый обмен за четыре месяца: предыдущий состоялся 8 февраля. Тогда каждая сторона вернула по 100 своих бойцов, а страной-посредником выступили Арабские Эмираты.

В приостановке обменов уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвиняла украинскую сторону, которая якобы «постоянно выставляет новые надуманные требования».

Ранее в Херсонской области нашли подвалы с телами украинских военных.