Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина передала России тела 32 погибших

Депутат Саралиев: РФ вернула тела 32 погибших в зоне СВО, Украина — 254 тела

close
100%
Depositphotos

Украина передала российской стороне тела 32 погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

По словам парламентария, Киев в ответ получил 254 тела.

До этого стороны провели обмен пленными по схеме «75 на 75». Освобожденных россиян самолетами военно-транспортной авиации доставили в Москву, где они начали проходить лечение и реабилитацию. Всем им также оказывается необходимая психологическая помощь.

Это был первый обмен за четыре месяца: предыдущий состоялся 8 февраля. Тогда каждая сторона вернула по 100 своих бойцов, а страной-посредником выступили Арабские Эмираты.

В приостановке обменов уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвиняла украинскую сторону, которая якобы «постоянно выставляет новые надуманные требования».

Ранее в Херсонской области нашли подвалы с телами украинских военных.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами