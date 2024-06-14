Путин: попытки Запада изъять активы РФ не останутся без наказания

Президент России Владимир Путин во время выступления в МИД заявил, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что страны Запада заморозили российские активы и валютные резервы.

«Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить», — сказал глава государства.

Он отметил, что «несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством».

Путин подчеркнул также, что это не останется безнаказанным.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российские активы будут находиться в замороженном состоянии на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Украине за их счет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что доходы, которые страны ЕС получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.