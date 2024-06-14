Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: попытки Запада изъять активы РФ не останутся без наказания

Путин: все попытки Запада изъять активы России не останутся безнаказанными

Президент России Владимир Путин во время выступления в МИД заявил, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что страны Запада заморозили российские активы и валютные резервы.

«Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить», — сказал глава государства.

Он отметил, что «несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством».

Путин подчеркнул также, что это не останется безнаказанным.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российские активы будут находиться в замороженном состоянии на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Украине за их счет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что доходы, которые страны ЕС получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами