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МВД сообщило, сколько нелегальных иностранцев обнаружили в Москве за четыре месяца

МВД: в Москве более 2 тыс. иностранцев выдворили из России за четыре месяца

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве за четыре месяца привлекли к ответственности более 10 тыс. иностранцев, которые нарушили миграционное законодательстве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Из этого числа более 8 тысяч человек привлекли к ответственности за нарушение режима пребывания, а более двех тысяч — за незаконную трудовую деятельность. За это время более 2 тыс. иностранных граждан выдворили за пределы РФ по решению судов, отметили в ведомстве.

В ГУ МВД добавили, что 350 мигрантов поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Органы дознания возбудили 990 уголовных дел за организацию незаконной миграции, заключили в ведомстве.

До этого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству призвал депутатов нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект, который даст полицейским полномочия принимать решения по выдворению из России иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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