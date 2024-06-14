Путин рассказал, кто начал войну на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС.

По словам лидера страны, на Западе постоянно обвиняют Россию в том, что она начала военные действия на Украине и является агрессором.

«Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не начинала войны. Это киевский режим, после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия», — сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

7 июня Путин сообщил, что Вооруженные силы России постепенно выдавливают украинскую армию из Донбасса и с других прилегающих территорий. Он отметил, что российские войска с начала текущего года освободили 47 населенных пунктов и 880 кв. км.

В феврале Путин заявил, что Россия преследует цель прекратить войну, начатую Украиной в 2014 году. По его словам, СВО, которую РФ начала в 2022 году, является попыткой ее прекратить.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.