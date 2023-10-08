В Израиле сравнили атаку ХАМАС с терактами 11 сентября

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что боевики ХАМАС совершили зверское нападение на еврейское государство. В эфире Fox News он отметил, что атака стала беспрецедентной, ее можно сравнить лишь с серией терактов 2001 года в США.

«Это наше 11 сентября. Мы полны решимости изменить уравнение, разрушить старую парадигму. Эти животные заплатят высокую цену, и они узнают, что эти зверства не могут быть совершены снова против наших гражданских лиц», — отметил Эрдан.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще два — на Вашингтон. Четвертый самолет не достиг цели и разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Ранее в Израиле назвали унижением и шоком атаку ХАМАС на юг страны.