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В США сравнили с Перл-Харбором атаку ХАМАС на Израиль

Экс-спикер конгресса США Маккарти обвинил Байдена в атаке ХАМАС на Израиль

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Ken Cedeno/Reuters

В Израиле считают, что ХАМАС заранее спланировал нападение на еврейское государство, заявил бывший спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. В интервью Fox News он отметил, что это произошло из-за политики американского президента Джо Байдена.

«Я разговаривал с депутатом Кнессета [израильского парламента] от правящей партии «Ликуд» Амиром Оханой о нападении на Израиль. ХАМАС заранее спланировал эти зверства <…> они, должно быть, сделали это при поддержке Ирана. Это похоже на израильский Перл-Харбор. Умиротворение президента Байдена придало смелости нашим врагам», — отметил Маккарти.

Он добавил, что ракетные обстрелы ХАМАС смогли сокрушить знаменитый «Железный купол» Израиля — систему ПРО, которая может перехватывать ракеты малой дальности в воздухе. Маккарти подчеркнул, что это стало возможным из-за массовости атаки палестинцев.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Ранее в США признали, что операция ХАМАС против Израиля стала неожиданностью для Вашингтона.

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