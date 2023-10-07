Грузия выразила поддержку Израилю

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил в социальной сети X (бывшаяTwitter), что грузинский народ поддерживает братский Израиль в борьбе с агрессией.

«Неоправданная, жестокая и бесчеловечная агрессия против Государства Израиль недопустима», — написал Папуашвили.

Спикер грузинского парламента также подчеркнул, что в мире не должно быть места такому насилию.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил с осуждением ударов по территории Израиля со стороны сектора Газа. На своей странице в социальной сети Х он призвал палестинскую сторону «остановить насилие».

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.