Bloomberg сообщил о дипломатическом скандале на саммите в Гранаде

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал во время неформального саммита ЕС в испанской Гранаде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, Мелони и Макрон решили провести неформальную встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудить тему миграции. Однако, исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес посчитал, что подобная встреча может отвлечь от проводимых им официальных переговоров.

«Санчес счел, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг», — говорится в публикации.

До этого лидеры стран Европейского союза, принявшие участие в неформальном саммите регионального содружества в Гранаде, не смогли достичь договоренностей по поводу урегулирования миграционного кризиса.

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