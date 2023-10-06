В Польше указали на три главные ошибки Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский совершил три грубые ошибки при выстраивании отношений с Польшей. Об этом пишет локальная газета Rzeczpospolita.

«Первая ошибка Зеленского в отношениях с Польшей: украинцы не дождались — и ввязались в польские выборы», — указывается в статье.

По данным издания, первым промахом стала подача Киевом жалобы на Варшаву во Всемирную торговую организацию (ВТО) за отказ ввозить украинское зерно, причем это случилось накануне выборов в Польше.

Второй раз Зеленский просчитался во время выступления на Генассамблее ООН, где заявил, что «некоторые в Европе готовят сцену для московского актера». В Польше эту сентенцию поняли неоднозначно, пишет газета.

«Третья ошибка Зеленского: неудачный момент награждения корреспондентки Бьянки Залевской», — отмечается в материале.

Уточняется, что украинский лидер сразу после отмены президентом Польши Анджеем Дудой встречи с ним решил наградить военкора Бьянку Залевскую и врача Дамиана Дуду. Многие поляки восприняли это как попытку задеть правящую польскую партию,

«Сегодня больше всех рискует и теряет Украина. Но завтра это может ударить по Польше», — заключается в публикации.

Ранее стало известно, когда Польша может отменить выплаты украинским беженцам.