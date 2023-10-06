Посол РФ ответил МИД Австрии на обвинения в «ракетном обстреле» села в Харьковской области

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, которого вызвали в МИД Австрии из-за произошедшего в селе Гроза Харьковской области, заявил, что обвинения, звучащие в адрес российских войск по этому поводу, голословны. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что его удивил сам факт вызова в австрийский МИД, поводом для которого стали «голословные обвинения президента Украины».

Любинский подчеркнул, что «российские ВС, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданским объектам». При этом, указал дипломат, «на ежедневные обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданской инфраструктуры на Донбассе Вена не реагирует».

До этого сообщение украинского лидера Владимира Зеленского о жертвах удара по магазину и кафе в селе Гроза прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявил, что российские войска в ходе спецоперации наносят удары только по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителям военного руководства Украины.

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