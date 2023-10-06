Белый дом не смог направить $24 млрд Украине из-за конгресса

Белый дом оставил идею с тем, чтобы добиться от конгресса $24 млрд для поддержки Украины, но в США обсуждают, как найти финансы для продолжения помощи. Об этом сообщило издание The Washington Post.

«С учетом непредсказуемости ситуации в палате представителей администрация более не добивается выполнения запроса о дополнительном финансировании на $24 млрд, которые она первоначально хотела включить в краткосрочную бюджетную сделку», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер заявил, что у Пентагона осталось $7 млрд на расходы по Украине. Он пояснил, что не может сказать, хватит ли оставшихся средств на поставку Украине тактических ракет ATACMS, так как пока что идет обсуждение поставок этих ракет. Кроме того, по словам Райдера, Пентагон пока намерен продолжать работу с конгрессом США для того, чтобы получить средства на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

До этого депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпают все запасы оружия в течение месяца или полутора месяцев, если американские конгрессмены не проголосуют за дальнейшее финансирование страны.

Ранее президент США подписал закон о продлении финансирования федерального правительства, но в документе не оказалось пункта об оказании помощи Украине.