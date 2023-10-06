Польская оппозиция боится, что Качиньский хочет вывести Польшу из ЕС

Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский планирует вывести Польшу из Евросоюза, сообщает РИА Новости.

«У меня есть все больше сигналов — и я здесь компетентен, у меня очень много контактов с людьми по всей Европе — и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза», — заявил Туск на встрече с избирателями.

Туск считает, что до 80% поляков не хотят выхода страны из Евросоюза — а если это все-таки произойдет, то ударит по экономике Польши «в сто раз сильнее», чем во время Брексита.

Ранее польские власти обвинили Германию и еврочиновников в сговоре с оппозицией.

Заместитель главы министерства иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия имеет огромное влияние на структуры Европейского союза, а кроме того, по мнению Мулярчика — фактически руководит Европейской комиссией, которую возглавляет гражданка Германии и бывший министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Шольц в связи с визовым скандалом в Польше выступил за строгий контроль на границах ЕС.