Юристы Трампа просят прекратить дело против экс-президента США

Защита бывшего президента США Дональда Трампа просит суд прекратить дело против него о штурме Капитолия и попытке повлиять на выборы, заявляя, что на момент инкриминируемых деяний он обладал иммунитетом как глава государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте ходатайства отмечается, что суду следует закрыть дело, основываясь на президентском иммунитете.

Защита политика указывает, что вмененные ему деяния «входят во «внешний периметр» президентских полномочий», поэтому они не могут лечь в основу уголовных обвинений.

До этого суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

До этого Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах в 2024 году готов решить большую часть внутренних проблем страны за период от шести месяцев до одного года.

В настоящее время Трампу предъявлены обвинения в рамках четырех уголовных дел, и он называет их попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Среди этих обвинений есть тяжелые статьи, которые могут привести к лишению свободы на 20 лет. Если сроки будут складываться, то его, возможно, осудят на несколько столетий тюрьмы. В совокупности по всем обвинениям Трампу грозит более 700 лет заключения.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.