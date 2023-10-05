Путин рассказал об отношениях между Россией и Японией

Правительство РФ не вводило санкции в отношении Японии, а также не «захлопывало окно» в эту страну. В реальности это было сделано по инициативе Токио, передает РИА Новости со ссылкой на российского президента Владимира Путина.

Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», которая проходит в Сочи. Работа платформы стартовала 2 октября и продлится в течение трех дней.

«Не мы же ввели санкции против Японии. Не мы захлопнули вот это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали», — подчеркнул президент.

Он добавил, что Россия готова к сотрудничеству с Японией. Однако именно Токио должен первым проявить инициативу, так как напряженность в отношениях возникла именно из-за его действий.

Также во время своей речи Путин рассказал об усилении сотрудничества между Москвой и Пекином в различных областях. В частности, по его словам, правительства двух государств активно взаимодействуют в сфере торговли и принимают меры для налаживания новых логистических маршрутов.

Президент уточнил, что отношения между РФ и КНР строятся на «созидательной основе». Двустороннее сотрудничество ни в коем случае не направлено против третьих стран, резюмировал Путин.

Ранее Москва выразила протест Токио из-за военной активности у российских границ.