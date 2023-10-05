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Путин объяснил, почему не ездил на саммиты БРИКС и G20

Путин не поехал на саммиты БРИКС и G20, потому что «дома дел достаточно»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время дискуссии в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» объяснил, почему он не ездил на саммиты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в ЮАР и G20 в Индию.

По его словам, «дома дел достаточно». Также он отметил, что не стал посещать эти мероприятия, чтобы «не создавать проблемы для друзей».

В четверг, 5 октября, глава государства принял участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие проходит в Сочи в период с 2 по 5 октября.

В ходе своего выступления Путин отметил, что в настоящее время рынки в европейских странах постепенно угасают. Поэтому Россия «в значительной степени уходит» из этих государств и ищет альтернативные возможности.

Также во время своей речи российский лидер рассказал о сотрудничестве РФ и КНР. Как он указал, взаимодействие между двумя государствами имеет созидательных характер.

Ранее Путин дал характеристику сербскому народу.

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