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Bloomberg рассказал, что Киев вынужден просить мира на невыгодных условиях

Bloomberg: Украине придется попросить о мире на невыгодных для нее условиях

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg написал о том, что украинские власти оказались в сложной ситуации из-за возможного сокращения помощи со стороны США.

«Даже при самом благоприятном исходе самоустранение США поставит Украину в патовую ситуацию», — написал он.

По его словам, в худшем случае оно повлечет за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придется запросить у Москвы мира на невыгодных для себя условиях.

Также он заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут вести наступательные действия в 2024 году в случае если США не будет оказывать поддержку Киеву. Он подчеркнул, что существует вероятность, что США не смогут поддерживать Украину в 2024 году из-за того, что конгресс смог не допустить приостановки работы федерального правительства.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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