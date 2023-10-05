Военный эксперт объяснил, почему США передают Украине иранское оружие

Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой вооружения, из-за чего власти США вынуждены компенсировать ее конфискованным иранским оружием, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Отправлять Киеву дорогостоящее американское оружие они не могут из-за угрозы шатдауна, отметил он в беседе с газетой «Взгляд».

Из-за разногласий между политиками передавать Украине Штаты могут лишь оружие по уже заключенным контрактам, с новыми возникают проблемы, отметил эксперт. При этом он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленскоий признал острую нехватку оружия у ВСУ.

«Поэтому Вашингтон сейчас ищет все возможности для того, чтобы хоть как-то помочь Украине», – пояснил Кнутов. По его словам, США могут надавать на своих союзников, заставив их передать Украине оружие, однако у большинства стран НАТО «полупустые арсеналы».

«С другой стороны, США могут воспользоваться нелегальными методами, которые мы видим сейчас на примере передачи конфискованного иранского оружия ВСУ», – добавил эксперт.

Такие поставки он назвал противоречащими нормам международного и американского права, так как по ним конфискованный груз должен быть уничтожен.

Напомним, Вашингтон заявил о передаче Киеву свыше 1 млн иранских патронов, конфискованных на пути в Йемен. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси назвал неприемлемым присутствие сил НАТО в регионе Южного Кавказа.