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В конгрессе США рассказали об изменении отношения к помощи Украине

Сенатор США Пол: в конгрессе растет количество противников новой помощи Киеву

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Kevin Lamarque/Reuters

Внутри палаты представителей конгресса США существует «растущее движение» за полное сокращение дополнительного финансирования Украины, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол, передает Fox News. По его словам, преимущественно оно затрагивает конгрессменов от Республиканской партии, которая удерживает большинство в нижней палате американского парламента.

«У нас проблемы с финансированием социального обеспечения, у нас проблемы с финансированием Medicare [программа медицинского страхования для пожилых людей], Medicaid [программа медицинской помощи для малоимущих], всего того, что уже было обещано нашим людям, у нас проблемы с финансированием, и у нас просто нет дополнительных денег, чтобы отправлять их в другую страну», — пояснил Пол.

Он добавил, что Украину нельзя назвать «образцом демократии», в том числе из-за отказа Киева от выборов в условиях военного положения. Пол подчеркнул, что это обстоятельства сыграло свою роль в пользу отношения к дальнейшей поддержке украинской стороны среди республиканцев.

Ранее Украина потеряла поддержку двух европейских союзников.

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