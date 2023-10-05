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В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России

Бжания: в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования ВМФ России

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Alexei Druzhinin/Kremlin/Reuters

Москва и Сухум подписали соглашение о том, что на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования ВМФ России. Об этом сообщил «Известиям» президент республики Аслан Бжания в интервью, которое было приурочено к 30-летию Дня победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов и Дню независимости 30 сентября.

«В день нашего праздника к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — пояснил Бжания.

Глава республики также добавил, что от России продолжает исходить поддержка, позволяющая абхазским специалистам повышать квалификацию в учебных заведениях РФ.

По словам Бжании, военно-техническое сотрудничество Москвы и Сухума должно повысить обороноспособность и России, и Абхазии. В его рамках проводятся различные учения войск.

Суверенитет Абхазии Россия признала 26 августа 2008 года. В этом году в республике в честь 15-летия события состоялись торжественные мероприятия. Сейчас российские и абхазские военные вместе обеспечивают безопасность республики. Также на границах Абхазии работают пограничники ФСБ России.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика заинтересована в интеграционных процессах на постсоветском пространстве и рассматривает участие в Союзном государстве вместе с Россией и Белоруссией как отвечающее внешнеполитическим целям республики.

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