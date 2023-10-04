Постпред РФ в Вене заявил, что санкции Евросоюза достигли пика своей абсурдности

Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов в социальной сети X (ранее Twitter) заявил, что санкции Евросоюза против России достигли пика своей абсурдности, а запрет на въезд россиян на территорию некоторых стран на личных автомобилях говорит об «упадке элементарных ценностей в Европе».

«Это признак упадка элементарных ценностей в Европе. Они начали бороться с номерными знаками. Однако этот шаг менее нелеп, чем решение ЕС о конфискации туалетной бумаги из личного багажа российских граждан. Санкции достигли пика своей абсурдности», — написал Ульянов в посте.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

После запрета на въезд легковых автомобилей с российским номерами в Евросоюз у граждан РФ осталась единственная возможность попасть транзитом через Литву в Калининградскую область — по упрощенному транзитному документу. «Газета.Ru» разобралась, как его получить и что нужно принять во внимание.

Ранее сообщалось, что на личном автомобиле с российскими госномерами в Финляндию могут въехать дипломаты, граждане Евросоюза, члены их семей и просители убежища. Также в страну разрешено въехать на автобусе.