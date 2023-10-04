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В Госдуме назвали пренебрежительным обращение Волочковой с памятником ВОВ

Депутат Журавлев осудил Волочкову за шпагат на истребителе времен ВОВ

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Госдумы Алексей Журавлев прокомментировал публикацию российской балерины Анастасии Волочковой, которая выложила в сеть фото с закинутой на советский истребитель Ла-5 времен Великой Отечественной войны ногой. Его слова приводит Life.

«Известны случаи, когда танки с постаментов в Донбассе заводились и использовались по назначению. И ведь самолет тоже может быть действующим, в отличие от полузабытой балерины, которая всеми способами старается напомнить о себе», — сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне.

Он назвал поступок балерины пренебрежительным по отношению к памятнику.

В полицию на балерину пожаловались ее подписчики, после того как Волочкова разместила фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5. Отмечается, что этот самолет использовали в самые тяжелые годы во время Великой Отечественной войны. Снимок был сделан у Музея «Мосфильма» в Москве. В свою очередь, часть поклонников Волочковой потребовала от нее извинений за осквернение памяти летчиков.

Сама Волочкова заявила, что не видит ничего оскверняющего в своем фото с полушпагатом на военном истребителе Ла-5.

Ранее Волочкова пропустила 18-летие дочери.

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